قانون التعليم الجديد .. إعداد فئة “الفني” بالمجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة

شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.

أقر مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، نظام الثانوي التكنولوجي كمسار يعادل الثانوية العامة، يتضمن مناهج أساسية وتخصصية، ويمنح شهادة بكالوريا تكنولوجية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 30.

ونصت مادة (30) على أن يهدف التعليم الفني والتقني “الثانوي التكنولوجي” إلى إعداد فئة “الفني” في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني “الثانوي التكنولوجي” بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

