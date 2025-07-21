بعد تسريب نجاح 75 طالبا فقط.. الفرقة الأولي بزراعة المنوفية تصدر بيان اعتذار

تسود حالة من الجدل داخل كلية الزراعة في جامعة المنوفية بعد تسريب قوائم عن نجاح 75 طالب فقط من أصل 368 طالب بالفرقة الأولي قبل اعتماد النتيجة رسميا.

وأكدت جامعة المنوفية أنه حتي الآن لم يتم اعتماد النتيجة رسميا وجاري التحقيق في الواقعة لبيان صحتها من عدمه.

فيما أصدر طلاب الفرقة الأولي بكلية الزراعة بيانا يعتذرون فيه عن ما نشره بعض الطلاب علي مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء البيان " بالنيابة عن جميع طلاب الفرقة الأولى، نتقدّم بخالص الاعتذار والتقدير لإدارة جامعة المنوفية، وبالأخص كلية الزراعة، ولجميع السادة أعضاء هيئة التدريس، عميدًا وأساتذة ومعيدين، عن أي تجاوز أو إساءة أو هجوم حصل في الفترة الأخيرة.

إحنا كدفعة بنرفض تمامًا الأسلوب اللي بعض الأشخاص استخدموه في الهجوم، سواء من داخل الكلية أو من خارجها، واللي للأسف حاولوا يستغلوا الموقف عشان يركبوا الترند ويعملوا شو على حساب الدفعة والكلية.

إحنا مش بننكر إن كان في طلاب ما التزموش بالحضور أو التعليمات، وده شيء واضح ومعروف، لكن كمان في طلاب تانية كانت بتحضر وبتذاكر وبذلت مجهود كبير واتظلمت، وده اللي خلّى في حالة من الغضب والانفعال قبل النتيجة، خصوصًا مع تأخيرها.

ومع ده كله، بنأكد إننا بنحترم مؤسستنا التعليمية، ونعرف إن أي اعتراض أو تظلم ليه طرقه الشرعية، بعيد عن الهجوم والتجريح، وبنكرر اعتذارنا الكامل عن أي تصرف فردي لا يعبّر عنّا كدفعة.

هدفنا كان دايمًا وما زال، هو التعلم والتطور في بيئة محترمة، تحت إشراف هيئة تدريس نعتز بيها ونقدّرها".