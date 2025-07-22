نقل زوج تيسير فهمي إلى الستشفى في وعكة صحية مفاجئة

كشفت الفنانة الكبيرة تيسير فهمي، عن نقل زوجها الدكتور أحمد أبو بكر إلى مستشفى العلمين النموذجي، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

و كتبت تيسير عبر حسابها الرسمي على فيسبوك : “جوزي اتنقل إلى المستشفى لطفك يارب.

تيسير فهمي تتعرض لعمليه نصب

علي الجانب الاخر كانت قد كشفت الفنانة تيسير فهمي عن تعرضها لعملية نصب من قبل سيدة انتحلت شخصية الفنانة شادية عبد الحميد، حيث تلقت رسالة عبر هاتفها تطلب مساعدة مالية.

قامت بتحويل مبلغ 2000 جنيه، لتكتشف لاحقًا أن الفنانة الحقيقية لم ترسل شيئًا، وأن شخصًا ما ينتحل هويتها، وأوضحت فهمي أن الفنانة شادية عبد الحميد ستقوم بتقديم بلاغ رسمي بالواقعة.



من جهة أخرى، طمأنت تيسير فهمي جمهورها بعد إعلانها عن تعرضها لوعكة صحية، مشيرة إلى أنها لم تعتزل الفن، وستعود إذا عُرض عليها عمل مناسب، معبرة عن سعادتها بتكريمها مؤخرًا في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.