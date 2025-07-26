ليس بديلا للثانوية العامة.. معلومات تهم الطلاب عن نظام البكالوريا

أكد مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن البكالوريا هو نظام تعليمي جديد الذي أقره مجلس النواب في إطار قانون التعليم الجديد، لن يكون بديلا للثانوية العامة وإنما موازي لها خلال السنوات المقبلة ويكون الاختيار بينهما حرية للطالب.



وأضاف في تصريحات له على قناة صدى البلد، أن معظم أنظمة التعليم في العالم تنتبع مسارين في التعليم، موضحا أنه لا يمكن تغيير نظام التعليم في يوم وليلة وإنما يكون خطوة وراء خطوة.



وأردف مجدي حمزة، الخبير التربوي، أنه فكرة البكالوريا تعتمد على تطوير التعليم إضافة إلى إلغاء الدروس الخصوصية؛ حيث يتم تقليل المواد التي تمثل حملا وثقلا على الطلاب.



وأشار إلى أن هناك مشاكل كثيرة في نظام التعليم القديم وامتحانات صعبة وصراخ وعويل الطلاب وإقدام بعضهم على التخلص من حياتهم، لافتا إلى أن النظام القديم لا يخرج طالبا يواكب التطورات الحديثة.