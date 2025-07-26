حازم أسامة يقترب من الانتقال إلى فاركو على سبيل الإعارة

اقترب حازم أسامة، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال إلى صفوف نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بداية من الموسم المقبل.

وتوصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع إدارة نادي فاركو بشأن إعارة اللاعب، حيث تسير المفاوضات في مراحلها النهائية، تمهيداً لإتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض من أندية مختلفة في الدوري المصري الممتاز، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة مع فريق فاركو، الذي أبدى رغبة قوية في التعاقد معه لتعزيز صفوفه بالموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتم حسم كافة التفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بالصفقة خلال وقت قريب، في ظل رغبة الأطراف كافة في إنهاء الإجراءات سريعاً قبل انطلاق الموسم الجديد.