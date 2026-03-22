الرئيس اللبناني: الهجمات الإسرائيلية على جسر القاسمية مقدمة لغزو بري وتوطيد احتلال الجنوب

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجمات الإسرائيلية على بلاده، قائلاً: "إن الهجمات على البنية التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان، ولا سيما جسر القاسمية فوق نهر الليطاني وجسور أخرى، هي مقدمة لغزو بري".

وقال عون إن الهجوم على جسور نهر الليطاني، وهو شريان حيوي لحركة المدنيين، محاولة لقطع الصلة الجغرافية بين المنطقة الواقعة جنوب الليطاني وبقية لبنان. وهذا جزء من خطة لإنشاء منطقة عازلة، وترسيخ الاحتلال، وتعزيز التوسع الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق، أسفرت الغارتان التي شنتهما إسرائيل على السلطانية والصوانة بجنوب لبنان عن مقتل 3 أشخاص .



وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على دفعتين على بلدة بحمر الشقيف، كما تعرضت بلدتا شقرا وبرعشيت لقصف مدفعي إسرائيلي معاد.