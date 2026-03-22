تصعيد خطير في جنوب لبنان.. إخلاء محيط جسر القاسمية وسط مخاوف من ضربة تستهدف شريانًا حيويًا

تشهد مناطق جنوب لبنان حالة من التوتر المتصاعد، مع تحركات ميدانية عاجلة أعقبت تهديدات إسرائيلية باستهداف بنى تحتية حيوية في المنطقة.

عمليات إخلاء واسعة

وفي هذا السياق، بدأت الجهات المعنية تنفيذ عمليات إخلاء واسعة في محيط جسر القاسمية، تحسبًا لأي هجوم محتمل قد يطال الموقع.

ووفقًا لمراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، أحمد سنجاب، فقد سارعت الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية إلى إخلاء المنطقة المحيطة بالجسر فور تلقي تحذيرات مباشرة، ما دفع السكان ومستقلي الطريق إلى مغادرتها بشكل سريع لتفادي أي مخاطر.

أهم المحاور الحيوية

ويُعد جسر القاسمية أحد أهم المحاور الحيوية في الجنوب اللبناني، حيث يربط بين شمال وجنوب نهر الليطاني عبر الطريق الساحلي، ما يجعله شريانًا رئيسيًا لحركة التنقل بين المدن والبلدات، خاصة في القطاع الغربي.

وتتزايد المخاوف من تداعيات أي استهداف محتمل للجسر، إذ قد يؤدي ذلك إلى عزل مناطق واسعة، من بينها قضاء صور، عن مدينة صيدا، وهو ما قد يعرقل حركة المدنيين ويؤثر سلبًا على عمليات الإغاثة ونقل المساعدات، في ظل استمرار التصعيد الميداني بالمنطقة.