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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رائد مقدم: المصريين الأحرار يعود بقوة للمشهد.. ونركز على الانتخابات الفردية لاسترجاع مكانتنا

رائد مقدم
رائد مقدم
عبد الرحمن سرحان

أكد رائد مقدم، مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يعمل حاليًا على استعادة مكانته في الحياة السياسية بعد فترة من الغياب، مشيرًا إلى أن الحزب يركز بشكل كبير على انتخابات مجلس النواب المقبلة ويستعد بخطة متكاملة للمنافسة على المقاعد الفردية.

وقال مقدم، خلال استضافته بندوة صدى البلد حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إن الحزب كان في 2015 الأكثر تمثيلًا تحت قبة البرلمان بـ 56 نائبًا، إلا أنه شهد في 2018 حركة انسحاب من بعض النواب الذين انضموا لأحزاب أخرى، ليظل للحزب حوالي 12 نائبًا فقط، ثم خرج من المشهد السياسي تمامًا في 2020، موضحًا: "لسنا نادمين على ذلك، لأننا نضع مصلحة البلد والحياة السياسية فوق مصلحة الحزب".

وأضاف أن الحزب خلال الفترة الماضية ركز على تقييم أدائه، ورصد نقاط القوة والضعف، مؤكدًا أن المشاركة في القضايا المجتمعية هي أساس قوة أي حزب، وهو ما دفع المصريين الأحرار إلى التفاعل بشكل كبير مع الحوار الوطني، وتقديم عدد من مشروعات القوانين عبر لجان متخصصة، رغم عدم وجود نواب للحزب في البرلمان.

وأشار مقدم إلى أن الحزب عاد للظهور مجددًا في المشهد السياسي من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحًا للحزب، مشددًا على أن الحزب كان من المفترض أن يكون ضمن القائمة الوطنية، لكنه قرر في النهاية خوض الانتخابات المقبلة على المقاعد الفردية.

وكشف مساعد رئيس الحزب أن الاستعدادات للانتخابات تركز على الدفع بالكوادر الحزبية المؤهلة، وليس الاعتماد على النواب الجاهزين، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة حزبية قوية تعيد للحزب مكانته التي فقدها.

واختتم مقدم تصريحاته بالتأكيد على أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون محطة مفصلية للحزب، قائلًا: "نعمل بكل قوة للعودة للمشهد بشكل أكثر تأثيرًا، وسننافس على المقاعد الفردية بقائمة من الكفاءات القادرة على خدمة الوطن والحزب في آن واحد".

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ حزب المصريين الأحرار رائد مقدم

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