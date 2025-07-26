الأسطول زاد عربية.. محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة الجديدة

استعرض الفنان محمد رمضان، سيارته الفارهة الجديدة مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق قائلاً: “الأسطول زاد عربية، عقبال ما نقفلهم ١٠٠، اللهم بارك”.

أغنية الواد طالع لأبوه

وكان قد الفنان محمد رمضان أغنية "الواد طالع لأبوه" بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.



جاء ذلك بعد أيام من طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية.



وتصدر محمد رمضان ترند موقع “يوتيوب” مرة جديدة من خلال أحدث كليباته “عضمضم”، ليُكمل ثلاثية بصرية مميزة جمعته بالمخرج ومصمم الكليبات محمد يوسف “ديكس”، بعد “الجو حلو” و”أنا أنت”.

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وكشف محمد يوسف “ديكس”، مصمم ومخرج الكليبات الثلاثة، أن التجربة اعتمدت بالكامل على تقنيات متطورة في التصميم والإنتاج، هي : المؤثرات البصرية (VFX)، الرسوم ثلاثية الأبعاد (3D CGI)، و الذكاء الاصطناعي (AI) .



وأوضح “ديكس” أنه تم إنشاء مجسّم رقمي خاص بالنجم محمد رمضان، يُستخدم كأداة مرنة في تنفيذ المشاهد والخدع البصرية، ما يتيح إمكانية إنتاج مشاهد خيالية دون الحاجة إلى تصوير تقليدي.



وأشار “ديكس” إلى أن البرامج المستخدمة شملت أدوات متقدمة مثل: Cinema 4D, Substance 3D، Adobe Photoshop، والـ comfyui كل هذه العناصر جرى دمجها لتقديم صورة فنية مختلفة، تسرد قصة بصرية تتجاوز الشكل إلى الإحساس، خاصةً في كليب “أنا أنت”، الذي وصفه ديكس بأنه “قصة من المستقبل تُروى بلغة التكنولوجيا”، مشيرًا إلى إنه كان حريصًا على وجود فكرة مختلفة لكل لكليب خصوصًا لتزامن الـ 3 في نفس الوقت.