قدمت الشيف بلقيس، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل فيليه دجاج بصلصة ثوم البارميزان الحارة.

فيليه دجاج بصلصة الثوم البارميزان الحارة

المكونات:

500 جرام من فيليه الدجاج

30 جرام من الزبدة

4 فصوص ثوم مفرومة ناعماً

200 مل من الكريمة

100 جرام من جبن البارميزان المبشور 1 ملعقة صغيرة من

الزعتر المجفف

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البابريكا

ملح وفلفل حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

بقدونس طازج للتزيين

الطريقة لعمل فيليه دجاج بصلصة الثوم البارميزان الحارة

تقليب الدجاج: تبلي فيليه الدجاج بالملح والفلفل والأوريجانو ومسحوق البابريكا. سخني زيت الزيتون في مقلاة واطهي الفيليه حتى يصبح لونه بنيًا من الجانبين.

أخرجيه واتركيه جانبًا.

تحضير الصلصة: ذوبي الزبدة في نفس المقلاة. أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة تقريبًا.

أضيفي الكريمة والبارميزان: أضيفي الكريمة إلى المقلاة وقلبيها جيدًا. أضيفي جبن البارميزان وقلبيها حتى يذوب الجبن.

أضف الدجاج: أعد شرائح الدجاج المطبوخة إلى المقلاة وسخّنها في الصلصة.

قدّم: زيّن الطبق بالبقدونس الطازج وقدّمه فورًا.

سهل، لذيذ، وجاهز في أقل من 30 دقيقة