قدمت الشيف بلقيس، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل فيليه دجاج بصلصة ثوم البارميزان الحارة.
فيليه دجاج بصلصة الثوم البارميزان الحارة
المكونات:
500 جرام من فيليه الدجاج
30 جرام من الزبدة
4 فصوص ثوم مفرومة ناعماً
200 مل من الكريمة
100 جرام من جبن البارميزان المبشور 1 ملعقة صغيرة من
الزعتر المجفف
1 ملعقة صغيرة من مسحوق البابريكا
ملح وفلفل حسب الرغبة
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
بقدونس طازج للتزيين
الطريقة لعمل فيليه دجاج بصلصة الثوم البارميزان الحارة
تقليب الدجاج: تبلي فيليه الدجاج بالملح والفلفل والأوريجانو ومسحوق البابريكا. سخني زيت الزيتون في مقلاة واطهي الفيليه حتى يصبح لونه بنيًا من الجانبين.
أخرجيه واتركيه جانبًا.
تحضير الصلصة: ذوبي الزبدة في نفس المقلاة. أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة تقريبًا.
أضيفي الكريمة والبارميزان: أضيفي الكريمة إلى المقلاة وقلبيها جيدًا. أضيفي جبن البارميزان وقلبيها حتى يذوب الجبن.
أضف الدجاج: أعد شرائح الدجاج المطبوخة إلى المقلاة وسخّنها في الصلصة.
قدّم: زيّن الطبق بالبقدونس الطازج وقدّمه فورًا.
سهل، لذيذ، وجاهز في أقل من 30 دقيقة