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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

كسر الألعاب واتخانق معاها.. شقيقة منة عرفة تحرر محضرا ضد طليقها

ازمة شقيقة منه عرفه
ازمة شقيقة منه عرفه
منار شعبان

تصدرت رانيا شقيقة الفنانة منة عرفة محركات البحث جوجل بسبب ازمتها مع طليقها ووالد اولادها بعد مشاهدة وقعت بينهم ووصلت إلى قسم الشرطة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بتلقي بلاغا بوقوع مشادة كلامية بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها داخل أحد النوادي الاجتماعية، على خلفية ذهاب رانيا شقيقة الفنانة منة عرفة إلى النادي لرؤية أطفالها نظرًا لكون الحضانة مع طليقها، وقدمت هدايا إلى صغارها ولكن طليقها كسرها وتعدى على شقيقة الفنانة منة عرفة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي

https://youtube.com/shorts/pVqmd1ENS40

منه عرفه شقيقة منه عرفه رانيا

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