مباريات سيراميكا كليوباترا فى كأس عاصمة مصر

أجريت عصر اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس عاصمة مصر، بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر.

وأسفرت القرعة، عن وقوع فريق سيراميكا كليوباترا حامل اللقب، في المجموعة الأولى، وجاءت كالتالي:

الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب

وجاء ترتيب مباريات سيراميكا كليوباترا كالتالي:

الجولة الأولى: طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا .. ستاد جهاز الرياضة

الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا والأهلي .. ستاد السلام

الجولة الرابعة: سيراميكا كليوباترا وفاركو .. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الخامسة: إنبي وسيراميكا كليوباترا .. ستاد بتروسبورت

الجولة السادسة: غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا .. ستاد غزل المحلة

الجولة السابعة: سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب .. ستاد هيئة قناة السويس