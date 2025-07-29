أستاذ علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي تضحد محاولات تشويه دور مصر في دعم فلسطين

علق رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان الأوضاع في قطاع غزة.

وقال رامي عاشور في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"،: "كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة صائبة وفي توقيت مهم".

وتابع رامي عاشور: "كلمة الرئيس السيسي ترد على الشائعات التي تشوه دور مصر في دعم القضية الفلسطينية".

وأكمل رامي عاشور: “مصر لها مسؤولية تاريخية في دعم فلسطين وقضيتها”.

ولفت رامي عاشور إلى أن: "الرئيس السيسي حذر من تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وذلك في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023 مباشرة".