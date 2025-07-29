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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارة ملياردير خارقة قد تصبح أغلى مكلارين في العالم

ماكلارين
ماكلارين
عزة عاطف

قد تصبح إحدى سيارات ماكلارين F1 النادرة أغلى نسخة تباع على الإطلاق، مع تقديرات تتجاوز 23 مليون دولار. 

سيارة عمرها 28 عامًا

تأتي هذه السيارة ذات الرقم التسلسلي الخاص بمسيرة فريدة، بدأتها مع أحد عمالقة وادي السيليكون، لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، الذي استلمها في أغسطس 1997، وتملكها لأكثر من عقد من الزمن، بينما لم تتجاوز مسافة استخدامها 2600 ميل آنذاك.

السيارة المطلية بلون "الفضة المغنيسيوم" هي واحدة من 7 سيارات فقط تم استيرادها رسميًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعت حتى الآن أقل من 10,500 كيلومتر. 

احتفظت بمحتوياتها الأصلية مثل الأدلة، والمفتاح، وغطاء السيارة، وجهاز الصيانة النادر. 

وقد خضعت مؤخرًا لأعمال صيانة شاملة شملت ناقل الحركة والزجاج الأمامي ونظام التبريد والتكييف.

تعرض السيارة حاليًا في مزاد خاص عبر RM Sotheby’s Sealed، ما يعني أن السعر النهائي قد لا يُكشف للجمهور، لكنه بالتأكيد سيكون انعكاسًا لمكانة هذه الأيقونة البريطانية الفريدة في عالم السيارات الخارقة. 

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