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الحرارة 38 درجة.. انتهاء الموجة الحارة اليوم.. وتوقعات بسقوط أمطار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحرارة 38 درجة.. انتهاء الموجة الحارة اليوم.. وتوقعات بسقوط أمطار

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نتيجة الموجة الحارة، لكن هيئة الأرصاد الجوية زفت بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة و عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية . 

انكسار الموجة الحارة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم بداية انكسار الموجة الحارة على شمال غرب مصر، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع زوال القبة الحرارية بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية بداية الانفراجة في حالة الطقس إلى معدلات أقرب إلى الطبيعية وانحسار الموجة الحارة خلال الساعات القادمة.

حالة الطقس اليوم 

حالة الطقس اليوم 

ويشهد اليوم الثلاثاء 29 يوليو، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

فرص سقوط أمطار ونشاط للرياح

تشير التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق من حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من الصحراء الغربية مسببة إثارة الرمال والأتربة. 

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

 

القاهرة 38 26
6 أكتوبر 38 25
بنها 37 26
دمنهور 35 25
وادي النطرون 38 24
كفر الشيخ 36 26
المنصورة 37 25
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 37 25
طنطا 37 25
دمياط 36 26
بورسعيد 34 26
الإسماعيلية 39 25
السويس 39 26
العريش 34 24
رفح 33 23
رأس سدر 39 25
نخل 37 22
كاترين 33 20
الطور 37 26
طابا 37 22
شرم الشيخ 41 29
الإسكندرية 33 24
العلمين 31 23
مطروح 32 23
السلوم 33 22
سيوة 37 24
رأس غارب 39 29
الغردقة 40 30
سفاجا 40 29
مرسى علم 39 29
شلاتين 42 29
حلايب 36 30
أبورماد 38 29
رأس حدربة 35 30
الفيوم 39 26

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حالة الطقس اليوم حالة الطقس موعد انكسار الموجة الحارة درجات الحرارة اليوم

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