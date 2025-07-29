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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

12 طريقة تخلصك من الأرق وقلة النوم

12 طريقة تخلصك من الارق وقلة النوم
12 طريقة تخلصك من الارق وقلة النوم
رنا عصمت

يعانى بعض الأشخاص من قلة النوم والأرق، لذا نستعرض 12 طريقة لعلاج اضطرابات النوم والأرق، وفقا لموقع The Dermo Lab.
 

افضل طرق لعلاج اضطرابات النوم..

 

1- حدد وقتًا للنوم

لكى يتمكن الجسم من النوم بشكل أفضل، فلابد أولا من تحديد وقت للنوم كل يوم، حتى لو لم تستطع النوم، ثم الاستلقاء وعدم تفكر في أي شيء، من خلال الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

2- تجنب القيلولة

لا تأخذ قيلولة حتى لو كنت تشعر بالتعب، لأن القيلولة أثناء النهار يمكن أن تزيد من صعوبة النوم ليلًا، لذلك احتفظ بالقيلولة للمساء وقت النوم، وإذا شعرت بالتعب أثناء النهار، فقم ببعض التمارين الرياضية لإبعاد الشعور بالنعاس.

3-استمع إلى مقاطع هادئة

استمع إلى مقاطع مفضلة لديك قبل النوم، يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل من الألحان الهادئة والأصوات الإيقاعية لأمواج المحيط لمساعدتك على النوم.

４- ابتعد عن الهاتف والكمبيوتر قبل النوم

يمكن أن يؤدي التعرض للضوء من الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بوقت قصير إلى تعطيل جدول نومك، لذلك تجنب التعرض لضوء الهاتف والكمبيوتر وحتى التلفزيون لمدة 10 دقائق على الأقل قبل النوم، وأطفئ الأنوار للحصول على ليلة نوم هادئة.

５- تجنب الكافيين

 يجب عليك تقليل تناول الكافيين، خاصة في المساء، لأنه يستغرق وقتًا طويلاً قد يصل إلى 6 ساعات ليتم إخراجه من جسمك، لذلك استمتع بمشروب دافئ بالحليب أو شاي أعشاب بدلاً من ذلك.

６- تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم

ممارسة الرياضة تساعد على حرق الدهون وتوفير الطاقة لجسمك، ولكن بعد رمضان، حاول ممارسة الرياضة في الصباح وتجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة قبل وقت النوم لأنها قد تبقيك مستيقظًا.

７- التعرض للضوء مباشرة بعد الاستيقاظ

يجب التعرض للضوء الساطع عند الاستيقاظ لمدة ساعة على الأقل، من خلال نافذة المنزل، لأن الضوء هو المحدد الرئيسي للساعة البيولوجية، وبالتالي يساعد على استعادة النظام في الجسم.

８- استخدام التطبيقات الإلكترونية

يجب استخدام تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعد على النوم والتخلص من الأرق، من خلال قصص النوم التي تُعرض بأصوات شخصيات مشهورة لمساعدة الأشخاص على الاسترخاء والغوص في نوم عميق كل ليلة.

９- الحفاظ على السرير كمكان للنوم

يجب إخبار نفسك أن غرفة النوم مخصصة فقط للأنشطة المتعلقة بالنوم، وعدم الجلوس على السرير مع اللاب أو الهاتف قبل النوم لأنه سيفصل الغرض من رغبة النوم في ذهنك.

10- النوم على الجانب الأيسر

أظهرت الدراسات أن النوم على الجانب الأيسر هو أفضل طريقة للنوم وأقل ضررًا على صحة الإنسان، إذ يسمح للجسم باستخراج العناصر الغذائية والتخلص من السموم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

11- لا تدخن

إذا كنت مدخنًا منتظمًا، فمن الصعب الامتناع عن التدخين، ولكنه ضار بالنوم، لأن المدخنين يستغرقون وقتًا أطول للنوم، ويستيقظون بشكل متكرر، وغالبًا ما يكون لديهم أنماط نوم مضطربة.

12- لا تُفرط في تناول الطعام

الإفراط في تناول الطعام، خاصة في وقت متأخر من الليل، يمكن أن يُعطل أنماط نومك، لأنه يُشير إلى اليقظة في الدماغ ويؤثر على قدرتك على النوم.

12 طريقة تخلصك من الارق وقلة النوم قلة النوم الارق وقلة النوم

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