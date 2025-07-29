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من داخل معامل تنسيق جامعة القاهرة.. أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات التنسيق تجنبها
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إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة للتسجيل بالمرحلة الأولى بمعامل تنسيق جامعة القاهرة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من داخل معامل تنسيق جامعة القاهرة.. أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات التنسيق تجنبها

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني   -  
حسام الفقي

يستعين طلاب الثانوية العامة بمعامل تنسيق الجامعات 2025 بالجامعات لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق وذلك ليتجنبوا الوقوع في الأخطاء الشائعة أثناء التسجيل.

وقد شهدت معامل التنسيق بجامعة القاهرة إقبالا من طلاب الثانوية العامة للتسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

بدأت صباح اليوم معامل التنسيق بالجامعات على مستوى الجمهورية استقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لتسجيل رغباتهم.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲.

أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات التنسيق

- عدم استيفاء الرغبات المحددة على الموقع الإلكتروني، حيث يتم إتمام عملية التسجيل ورغبات الطالب بعد استيفاء كل الرغبات على موقع التنسيق.

- اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي.

- اعتماد الطالب على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يقوم بكتابة الكلية التي يرغب فيها في جميع الجامعات ثم يقدم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.

- اختيار كلية لا تتناسب مع قدراتك، ولم يجرِ الطالب اختبار القدرات الخاص بها.

- عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق باب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

- التسجيل عن طريق المكتبات أو الأماكن التي لا تثق بها وتعرفها جيدا.

ويحرص مكتب التنسيق على وضع نموذج استرشادي لتسجيل الرغبات، وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق حتى يتمكن الطلاب من ترتيب رغباتهم بشكل صحيح، ويلزم مكتب التنسيق الطب بكتابة 75 رغبة، حيث إن النظام لن يقبل الرغبات قبل تسجيلها بالكامل.

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