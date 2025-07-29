رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، واقعة مثيرة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه.

ووفقًا لمصدر أمني مطلع، تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات “معهد الفراعنة” بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة

وأضاف المصدر أن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.

وجاء القبض تنفيذًا لـحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بـالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس

نفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه.

وأشار إلى أن اللاعب لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.