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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

62 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 19 من منتظري المساعدات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر طبية" بسقوط 62 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 19 من منتظري المساعدات.

في سياق آخر ؛ زعم وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش أن الاستيطان في قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

وجاءت أقوال سموتريتش خلال مؤتمر عقده "مركز تراث غوش قطيف" بمناسبة 20 عاما على تنفيذ خطة الانفصال عن غزة.

وذكر سموتريتش : "نقول منذ عشرين عاما أن هذه أمنية، والآن هذه خطة عمل واقعية أيضا.. ولم نُضحّ بهذه الأثمان كي ننقل غزة من عربي إلى عربي آخر.

القاهرة الإخبارية الاحتلال جيش الاحتلال غزة

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