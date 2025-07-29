ممر شرفي لأستاذة جامعية بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس

«شكرًا لحضرتك على كل حاجة حلوة عملتيها لنا».. هذه الجملة كانت حاضرة في استقبال الدكتورة منار جلال العراقى بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات، بترقيتها إلى درجة أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية.

ونظم الطلاب ممرًا شرفيًا لها ووقفوا على الجانبين وهم يصفقون لأستاذتهم الجامعية التي طالما وقفت إلى جانبهم، لينتابها شعورًا بالفخر والفرحة العارمة من تلك اللفتة اللطيفة.



«حبينا نفرح الدكتورة شيماء لأنها تعبت معانا كتير وده كان أقل حاجة نعملها»، حسب أحد الطلاب المسئولين عن تنظيم الممر الشرقي .

وأكد الطلاب أن الترقية مستحقة عن جدارة، وجاءت تتويجًا لمسيرة طويلة من الاجتهاد، والالتزام، والعطاء العلمي الرفيع.