موعد مباراة الأهلي وانبي وديا اليوم

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي في السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب التتش ودياً ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الدوري المصري.

وكانت بعثة الأهلي عادت من تونس أول أمس بعد خوض معسكر تدريبي هناك استمر قرابة 10 أيام خاض خلالهم الأهلي مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين وانتهتا بفوز الأهلي 4_1 و5_صفر على التوالي.

مباريات الأهلي في الموسم الجديد

الجولة الأولى.. الساعة 8 مساء يوم السبت 9 أغسطس.. مودرن سبورت × الأهلي.. على استاد القاهرة.

الجولة الثانية.. الساعة 8:00 مساء يوم الجمعة 15 أغسطس.. الأهلي × فاركو.. على استاد القاهرة.

الجولة الثالثة.. لن يلعب

الجولة الرابعة.. الساعة 5:00 مساء يوم الإثنين 25 أغسطس.. غزل المحلة × الأهلي.. استاد غزل المحلة.

الجولة الخامسة.. الساعة 8:00 مساء يوم السبت 30 أغسطس.. الأهلي × بيراميدز.. استاد القاهرة.

الجولة السادسة.. الساعة 8:00 مساء يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. استاد المقاولون العرب.

الجولة السابعة.. الساعة 8:00 مساء يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا.. استاد القاهرة.

الجولة الثامنة.. الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.

الجولة التاسعة.. الساعة 8:00 مساء يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. استاد القاهرة.