تعرف على تفاصيل جلسة ديانج مع الأهلي

عقد المالي أليو ديانج جلسة خاصة مع محمد يوسف المدير الرياضي، أكد خلالها تمسكه بتأجيل مناقشة تجديد عقده إلى شهر يناير المقبل.

وشدد ديانج خلال الجلسة على عدم اعترافه هو ووكيله بإضافة موسم جديد لعقده الحالي، الذي يعتبره غير قانوني لكونه بديلًا عن موسم الإعارة الذي قضاه خارج الأهلي.

و اللاعب طلب مناقشة أي عرض جديد بشأن التجديد أو تعديل عقده في وقت لاحق، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، كما أبدى رغبته في تنفيذ وعود سابقة من مسؤولي الأهلي بزيادة المقابل المالي أو منحه فرصة جديدة للاحتراف الخليجي بنظام الإعارة خلال الموسم الحالي.

و يتمسك النادي الأهلي ببقاء اللاعب ويرفض فكرة خروجه معارًا، في ظل القناعة الفنية بأهميته، مع التأكيد على فتح باب التفاوض معه مجددًا لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.