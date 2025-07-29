لجنة من وزارة الشباب والرياضة تتابع تنفيذ البرنامج السنوي للحوكمة بمديرية الجيزة

في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لأعمال الحوكمة والمراجعة الداخلية بجميع مديريات الشباب والرياضة ...

تواصل اللجنة المختصة بالوزارة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمةؤ تنفيذ البرنامج السنوي للحوكمة بمحافظة الجيزة لليوم الرابع على التوالي.

وقامت اللجنة خلال جولتها بفحص الأعمال المالية والإدارية بعدد من المنشآت الشبابية والرياضية، ومراجعة الطروحات الاستثمارية، إلى جانب تقييم المشروعات الشبابية الممولة من قبل الوزارة، والاطلاع على سجلات تنفيذ الأنشطة ومتابعة أداء الهيئات التابعة للمديرية.

ويأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط المؤسسي داخل الهيئات الرياضية والشبابية، لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج وفقاً للمعايير المعتمدة.