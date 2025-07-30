محافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة المختصة بمحافظة أسوان لتهيئة الأجواء أمام الناخبين لممارسة حقهم الدستوري في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر انطلاقها يومي 4 و5 أغسطس المقبل، أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات بأحد مقار اللجان الانتخابية بمدرسة الكفور الابتدائية بمركز كوم أمبو.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، ومحمود بدوي، مدير عام مديرية التربية والتعليم، وطه حسين، رئيس المدينة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وخلال جولته، شدد المحافظ على أهمية التكامل والتعاون بين جميع الأجهزة المعنية لإنجاح سير العملية الانتخابية، وضمان خروجها بشكل مشرف يليق بمكانة "زهرة الجنوب".

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر فقط على تجهيز وإعداد مقار اللجان الانتخابية، وتوفير كافة وسائل الدعم اللوجستي، وعلى رأسها الكراسي المتحركة لكبار السن، مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز.

كما كلف المحافظ الجهات المعنية بمواصلة المرور والمتابعة لمقار اللجان الانتخابية، والبالغ عددها 190 لجنة موزعة على مختلف المراكز والمدن، لمراجعة التجهيزات الإدارية والفنية داخل وخارج المقار، وتوفير بيئة ملائمة لتسهيل الإدلاء بأصوات الناخبين.

وشدد على ضرورة توازي هذه الإجراءات مع تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة المرافق ودورات المياه العمومية، وشبكات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات خلال فترة الانتخابات.

وفي سياق متصل، نظم فريق المتطوعين بالبرامج الوقائية، بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفة، منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء بأسوان، حملة طرق أبواب وزيارات منزلية بمنطقة خور عواضة، لتعريف المواطنين بخدمات العلاج المجانية التي يقدمها الصندوق عبر الخط الساخن 16023.