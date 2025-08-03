بحوزته مخدرات للتعاطي.. البلوجر شاكر في قبضة الأمن بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى ومدير أعماله لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

عقوبة تعاطي المخدرات

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39 بأنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة سنة كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصر إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

عقوبة سلاح غير مرخص

يعاقب القانون المصري على حيازة سلاح ناري بدون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه في بعض الحالات.

بلاغات ضد المتهم

ووردت عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة ) وبحوزته (سلاح نارى "غير مرخص") وبرفقته "مدير أعماله" وضبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش – أيس") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.