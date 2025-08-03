الغندور: كنت أتوقع فوز ممدوح عيد بأفضل رئيس ناد هذا الموسم نظرا لفوز بيراميدز بأقوى بطولة قارية

علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز بيراميدز بأقوي بطولة قارية لأول مرة في التاريخ .

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"كنت اتوقع فوز ممدوح عيد بأفضل رئيس نادي هذا الموسم نظرا لفوز بيراميدز بأقوي بطولة قارية لأول مرة في التاريخ و بدون دعم جماهيري و لا إعلامي و لا حتي تأجيل ماتش الدوري قبل المباراة النهائية".

وكان قد كشف الناقد الرياضي والإعلامي خالد طلعت عن صفقة تبادلية في نادي بيراميدز .



وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميا .. في صفقة تبادلية .. بيراميدز يضم مصطفى زيكو من زد ، مقابل 35 مليون جنيه + اعارة محمود صابر + بيع نهائي ليوسف أسامه نبيه".



فجر مصطفى زيكو نجم وهداف نادي زد مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد عدم معرفته بأي شيء يخص عرض الزمالك للاستعانة بخدماته في الميركاتو الشتوي، مضيفًا بأن إدارة ناديه هي من تتفاوض في العروض المقدمة وكل ما يعلمه عن المفاوضات يأتي عبر صفحات السوشيال ميديا.