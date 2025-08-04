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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ

محافظ الاسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات
محافظ الاسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات
أحمد بسيوني

أدلى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول.

واطمأن الفريق أحمد خالد على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت اللجان إقبال كبير من جانب مواطني الإسكندرية في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية.  

وتم التأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة وفقًا للخطة التي أعدتها محافظة الإسكندرية استعدادًا للاستحقاق الانتخابي على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري، لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية ومشاركة فعالة لأهالي المحافظة. 

وحث محافظ الإسكندرية المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

وأكد أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأوضح الفريق أحمد خالد أنه منذ التاسعة من صباح اليوم في أول أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق، بالإضافة إلى التواجد للأحياء ميدانيًا، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة للتعامل معها فورًا مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و444 ألف ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة، وعدد اللجان الفرعية تبلغ 320 لجنة، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 286 مركز/ مقر انتخابي، مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب.

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