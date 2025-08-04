سقط على الأرض ..وفاة الحكم الفيتنامي تران دينه ثينه

كشف الاعلامى أحمد عبد الباسط وفاة الحكم الفيتنامي تران دينه ثينه بسبب سكتة دماغية .

و كتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه عل موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"سقط على الأرض فجأة.. وفاة الحكم الفيتنامي تران دينه ثينه بسبب سكتة دماغية أثناء الإختبار البدني استعدادا للموسم الجديد".

وبحسب موقع "آسيان فوتبول"، فإن الأطراف المعنية حاولت بكل ما في وسعها إنقاذ الحكم من دونج ناي ، لكن الحظ لم يحالفه.

وذكرت صفحة معلومات كرة القدم في جنوب شرق آسيا: "على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق الطبي، إلا أن الحكم تران دينه ثينه لم يتمكن من البقاء على قيد الحياة".

وكتبت الصفحة الرئيسية للاتحاد الفيتنامي لكرة القدم : "خلال أكثر من عقد من العمل مع البطولات الوطنية لكرة القدم، أظهر الحكم تران دينه ثينه دائمًا رباطة جأشه وجدية وشجاعة في المباريات الموكلة إليه.



