الزراعة: الإشراف على تصدير 400 ألف شتلة فراولة وأكثر من 25 ألف شتلة فاكهة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، عن أنه تم خلال شهر يوليو الماضي، الإشراف على أعمال تصدير أكثر من 25 ألف شتلة فاكهة متنوعة، فضلا عن متابعة تصدير 412 ألف شتلة فراولة الى دول مختلفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات والإدارات المعنية بالوزارة.

وأكد الدكتور يوسف خميس رئيس الإدارة المركزية للبساتين، في تقرير رسمي، صادر عن الإدارة، بأبرز الجهود والأنشطة خلال شهر يوليو الماضي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وحرصًا من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار إلى أنه في إطار دعم الصادرات وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات الزراعية المصرية، أشرفت الإدارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تصدير 25,000 شتلة فاكهة متنوعة إلى دول: الإمارات، السعودية، الكويت، وموريتانيا.

كما تمت متابعة تصدير 412,000 شتلة فراولة إلى دولتي الهند وإيطاليا، من خلال لجان فنية مختصة حرصت على ضمان جودة الشتلات، ومطابقتها للاشتراطات الفنية والمعايير التصديرية المعتمدة، الأمر الذي يؤكد الثقة العالمية في جودة الإنتاج الزراعي المصري، ومدى كفاءة الإشراف الفني والإداري في مختلف مراحل سلسلة التوريد الزراعي.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، انه تم خلال يوليو الماضي، اصدار حوالي 238 ترخيصًا لـ 3,200 صوبة إنتاج ومشتل شتلات خضر، ما يُسهم في توفير شتلات عالية الجودة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تم إصدار 27 ترخيصًا لإنشاء أو إحلال وتجديد حدائق لأغراض الاستهلاك الشخصي بمساحات متنوعة، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الزراعة المنزلية والمجتمعية.

وفيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة الإرشادية المتخصصة، وفي إطار التعاون المثمر مع مديريات الزراعة، قال إنه تم تنفيذ ندوات إرشادية متخصصة بمحافظة أسيوط، بمشاركة إدارات: المحاصيل الزراعية، الإرشاد الزراعي، مكافحة الآفات، ومعهد بحوث أمراض النبات، حيث استهدفت الندوة مزارعي الرمان بمركز البداري، وقدمت توصيات فنية حديثة حول أساليب الوقاية والإنتاج، مع تفاعل واسع من المزارعين الذين أعربوا عن استفادتهم من المنقاشات الفنية والميدانية المقدمة، مشيرا إلى انه إلى أنه تم أيضا تنفيذ 28 لجنة علمية ميدانية لمتابعة انتشار مرضي "تورد القمة" و"التبرقش" في 14محافظة منتجة للموز، حيث شملت اللجان أعمال الفحص والتشخيص، وتقديم توصيات المكافحة الملائمة، مما أسهم في الحد من انتشار هذه الأمراض الفيروسية، وحماية الإنتاج المحلي من الخسائر المحتملة.

وأكد مشاركة الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية في عدد من المهام الفنية ذات الصلة بالاستيراد والزراعة التعاقدية، شملت: الاشتراك في 7 لجان فنية لتحقيق المساحات وزراعة تقاوي الاستيراد لأغراض الاستخدام الخاص، للتأكد من مطابقة الأصناف للمواصفات الفنية، فضلا عن الاشتراك في 5 لجان لفحص شتلات مستوردة داخل الموانئ، لضمان سلامة وجودة الشتلات وخلوها من الآفات أو الأمراض.

وأوضح خميس أنه تم، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الزراعة، تنفيذ جولات ميدانية في نطاق مديريات الزراعة ب: النوبارية، أسيوط، قنا، الأقصر، المنيا، سوهاج، بني سويف، البحيرة، الشرقية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، القليوبية، الإسماعيلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، حيث تم تقديم الدعم الفني الفوري للمزارعين، ومتابعة تنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بزراعة الحاصلات البستانية، والتأكيد على الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد استخدام الموارد المائية والأسمدة، بما يرفع من كفاءة واستدامة الإنتاج الزراعي.