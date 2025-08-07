قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف
وزيرة التنمية المحلية تتفقد تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا.. ظهور 3 صفقات جديدة
رئيس الوزراء: نرفض النهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق
بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما تحظي برعاية رئيس الجمهورية
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
خلال استقباله كامل إدريس.. الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لإنهاء الأزمة الإنسانية بالسودان
حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها
إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي
بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً تحظي برعاية رئيس الجمهورية
الزمالك يواجه سيراميكا غدًا في انطلاقة الدوري.. وغيابات بارزة تضرب الفريق
غياب الزمالك.. الأهلي يستحوذ على قائمة الأغلى في الدوري وظهور بيراميدز وسيراميكا
عام أم كلثوم.. وزير الثقافة يجتمع باللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.. ويُعلن اعتماد بوستر الحدث ومحاور النقاشات

جمال عاشور

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالدورة المقبلة، والتي تأتي في إطار “عام أم كلثوم”، حيث تم اختيار سيدة الغناء العربي أم كلثوم شخصية المهرجان لهذا العام.

وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وهم: الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان، والمايسترو تامر غنيم، مدير المهرجان، والمايسترو أمير عبد المجيد، والدكتور عماد عاشور، والفنان محمد الحلو، والشاعر جمال بخيت، والإعلامية جاسمين طه، والمايسترو الدكتور أحمد عاطف، و هاني حسني، والمايسترو الدكتور سعيد كمال، و أماني سعيد، والمايسترو محمد الموجي، والمايسترو مصطفى حلمي، والمايسترو أحمد عامر.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة واعتماد البوستر الرسمي للدورة 33، والذي أهداه الفنان علاء حجازي للمهرجان، وهو مأخوذ من إحدى لوحاته التي شارك بها في معرضه “الماضي والحاضر”، والذي أقيم في ديسمبر الماضي بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، وقد وجّه وزير الثقافة، الشكر، للفنان على هذه اللفتة الفنية الراقية التي تعكس رمزية شخصية العام.

كما ناقش الاجتماع محاور مؤتمر الموسيقى العربية المصاحب للمهرجان، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان: “الموسيقى العربية في ظل التحول الرقمي… آفاق وتحديات”، وهو موضوع يعكس مدى تأثير الثورة الرقمية على الموسيقى العربية في مختلف جوانبها، من التأليف والتوزيع والأداء إلى التعليم والتوثيق، في ظل متغيرات تكنولوجية متسارعة بات من الضروري التفاعل معها واستيعابها ضمن منظومة الإبداع العربي.

ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، هي: مستقبل الموسيقى العربية في عصر الذكاء الاصطناعي، آفاق التعليم الموسيقي في ظل التطور التكنولوجي، والرؤى التوثيقية منذ مؤتمر الموسيقى العربية الشهير بالقاهرة عام 1932 وتطورها في ظل التحول الرقمي، تحديات إنتاج الموسيقى العربية تأليفًا وتلحينًا وتوزيعًا وأداءً في العصر الرقمي.

كما دعت اللجنة العلمية للمؤتمر الباحثين إلى إرسال أوراقهم البحثية التي تتناول محاور المؤتمر، على أن تكون جديدة ولم تُنشر أو تُعرض من قبل، وألا تتجاوز 15 صفحة، مكتوبة وفقًا للمعايير المحددة، متضمنة ملخصًا باللغتين العربية والإنجليزية، وسيرة ذاتية مختصرة، إلى جانب عرض تقديمي PowerPoint للنماذج التحليلية، حيث ترسل الأبحاث على البريد الإلكتروني: [email protected]، في موعد أقصاه 25 أغسطس 2025.

وتضم اللجنة العلمية للمؤتمر نخبة من الباحثين والأكاديميين من مصر وتونس، برئاسة الدكتورة شيرين عبد اللطيف بدر، وتضم في عضويتها كلًا من: الدكتورة مايسة عبد الغني،  الدكتور محمد شبانة، الدكتور عمرو ناجي، الدكتورة ماجدة العفيفي، الدكتور محمد منصف المصمودي -من تونس-، الكاتبة الصحفية كريمان حرك، الدكتورة إيناس جلال الدين، الدكتور إبراهيم يسري، والمنسق العام؛ همسة حسام عبد الحليم.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عام أم كلثوم"

