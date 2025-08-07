قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو جراف

غادة إبراهيم تخرج عن صمتها: سيجارة واحدة أطاحت بدوري مع أحمد زكي

غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
كريم ناصر

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن أبرز محطات حياتها،   وتفاصيل شخصية وفنية لأول مرة، من بينها أسباب استبعادها من أحد أدوارها المهمة أمام الراحل أحمد زكي، والأزمات التي مرت بها خلال مشوارها الفني، كما أوضحت حقيقة ما أثير حول “الشيخة المغربية”.

غادة إبراهيم كشفت عن موقف شكل فارقًا في بدايتها الفنية، عندما خسرت دورًا مهمًا في فيلم “معالي الوزير”، أمام الفنان الراحل أحمد زكي، بعد أن فشلت في تجسيد مشهد يتطلب تدخين سيجارة، مؤكدة أنها لا تحب التدخين على الإطلاق وتطالب بتجريمه لما يسببه من أضرار صحية وإهدار للمال.

وتحدثت غادة عن نشأتها في الإسكندرية وسط عائلة محبة، قبل أن تنقلب حياتها رأسًا على عقب بوفاة والدها وهي في سن صغيرة. 

واضطرت لتحمل المسئولية في سن الـ12 من عمرها، حيث ساعدت في إدارة محلات والدها، ثم تزوجت في عمر الـ17 هربًا من صرامة والدتها، وانفصلت بعد فقدان جنينها، لتكمل تعليمها الجامعي لاحقًا.

وقالت غادة إنها بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، قبل أن تنتقل إلى السينما ثم المسرح والتلفزيون، مؤكدة أنها نجحت في تقديم نفسها كفنانة شاملة، قدمت الاستعراضات بجانب التمثيل والغناء.

ووصفت زواجها الثاني من شخصية معروفة في الوسط السينمائي بأنه “أكبر صدمة في حياتها”، مشيرة إلى تعرضها للخيانة والمؤامرات، وإلى أنها فقدت جنينها ثلاث مرات خلال تلك الفترة، مضيفة: “ربنا مبيتعاندش، والحمدلله إني مخلفتش من الشخص ده”.

غادة ابراهيم اسرار غادة ابراهيم الفن الفنانة غادة ابراهيم

