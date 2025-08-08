قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعليم الإسكندرية: القيادة السياسية تضع ذوي الهمم على رأس الأولويات

مهرجان ذوي الهمم
مهرجان ذوي الهمم
أحمد بسيوني

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم مهرجان ( ذوي الهمم) الذي أقامه بيت العائلة المصري مع مؤسسة حياة المحبة باستاد الإسكندرية وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة المصرية وأمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والقمص يوحنا رمزي واللواء هشام لطفي مدير استاد الإسكندرية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام ومحمود شحاته مدير إدارة التربية الخاصة وإبراهيم عبدالله رئيس مجلس أمناء إدارة وسط وبيت العائلة المصري.

وقال مدير المديرية أنَّ القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي ذوي الهمم اهتمامًا بالغًا وتضعهم على رأس قائمة الأولويات على كافة الأصعدة فخصصت لهم مقاعد بمجلس النواب ، وأنشأت صندوق لدعم قادرون باختلاف، وسنّت العديد من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حياة كريمة، ومشاركتهم بشكل متميز في كافة مؤتمرات الشباب التي تم تنظيمها ، وأنشأت العديد من المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين على أحدث النظم وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتدريب الآلاف من المعلمين على الدمج التعليمي لدمج ذري الهمم والاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من أبناء المجتمع.

وتابع أبوزيد موضحًا أن الدولة المصرية تولي رعاية غير محدودة لكافة أبنائنا من ذوي الهمم في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهم وتمكينهم وتوفير كافة الخدمات لهم. ، وقال: إنّ الوزارة أيضًا تهتم بالتوعية المجتمعية بقضايا أبنائنا من ذوي الهمم؛ من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات ، حرصًا منها على توفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمجهم في المجتمع .

يأتي هذا في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير حياة كريمة لهم ولكل المصريين ،وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير كافة سبل الدعم لذوي الهمم وتكريم وإثابة المتميزين منهم.

الاسكندرية ذوي الهمم القيادة السياسية تعليم الاسكندرية رأس الأولويات

