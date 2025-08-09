قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ،عن انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية دون شكاوى، لافتا إلى أنه جرى توفير جميع الاحتياجات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل اللجان والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة وإعلان الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة للطلاب.

وقال فضل إنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات والجاهزية لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤/٢٠٢٥م فى جميع الإدارات التعليمية حيث تم توجيه جميع المعنيين بتطبيق جميع الإجراءات وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و5 غرف فرعية للمتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العمل والتدخل الفورى السريع حال وجود أى شكوى أو معوقات قد تؤثر على انضباط العمل.

من جانبها انعقدت غرفة العمليات بإدارة الداخلة التعليمية برئاسة أيمن حنفي مدير عام الإدارة بحضور أسامة عبد الفتاح وكيل الإدارة وذلك لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بمختلف مدارس الإدارة، حيث بدأت الغرفة أعمالها منذ الساعات الأولى من الصباح، وتابع مدير الإدارة مع أعضاء غرفة العمليات كافة التفاصيل المتعلقة بانطلاق اللجان.

وأكد حنفي أن غرفة العمليات تعمل وفق خطة واضحة ومتكاملة، تشمل التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية لتأمين اللجان، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم متابعة الامتحانات تتم لحظة بلحظة من خلال تقارير دورية، يتم رفعها أولًا بأول.

وأكد على جميع اللجان شهدت انضباطًا والتزامًا من قبل الطلاب والمعلمين، بما يعكس روح الجدية والحرص على إنجاح العملية الامتحانية.

