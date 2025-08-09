تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ،عن انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية دون شكاوى، لافتا إلى أنه جرى توفير جميع الاحتياجات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل اللجان والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة وإعلان الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة للطلاب.

وقال فضل إنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات والجاهزية لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤/٢٠٢٥م فى جميع الإدارات التعليمية حيث تم توجيه جميع المعنيين بتطبيق جميع الإجراءات وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و5 غرف فرعية للمتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العمل والتدخل الفورى السريع حال وجود أى شكوى أو معوقات قد تؤثر على انضباط العمل.

من جانبها انعقدت غرفة العمليات بإدارة الداخلة التعليمية برئاسة أيمن حنفي مدير عام الإدارة بحضور أسامة عبد الفتاح وكيل الإدارة وذلك لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بمختلف مدارس الإدارة، حيث بدأت الغرفة أعمالها منذ الساعات الأولى من الصباح، وتابع مدير الإدارة مع أعضاء غرفة العمليات كافة التفاصيل المتعلقة بانطلاق اللجان.

وأكد حنفي أن غرفة العمليات تعمل وفق خطة واضحة ومتكاملة، تشمل التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية لتأمين اللجان، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم متابعة الامتحانات تتم لحظة بلحظة من خلال تقارير دورية، يتم رفعها أولًا بأول.

وأكد على جميع اللجان شهدت انضباطًا والتزامًا من قبل الطلاب والمعلمين، بما يعكس روح الجدية والحرص على إنجاح العملية الامتحانية.