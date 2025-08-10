قرار عاجل بشأن صانعة محتوى أسأت لجهة حكومية

قررت جهات التحقيق إحالة صانعة محتوى، للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تكدير السلم والأمن العام.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغًا من أحد الموظفين الحكوميين، يُفيد بتضرره من سيدة تقوم ببث محتوى مرئي، يحتوي على إساءة وتشهير بمسئولي الجهة التي يعمل بها.

وبإجراء التحريات اللازمة، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وتم القبض عليها.

بمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها كانت تهدف إلى زيادة المشاهدات والتفاعل على قناتها لتحقيق مكاسب مادية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.