مروة ناجي في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس .. الأحد

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس"، المطربة مروة ناجي التي تشدو بباقة من أجمل الأغاني القديمة والحديثة

كما تتناول الحلقة الحديث عن أبرز المحطات في مسيرتها وأقرب الاغاني الي قلبها وانطلاقتها وبدايتها الفنية ونشأتها

وتكشف مروة ناجي خلال الحلقة عن عشقها الي الطرب القديم ولنجوم ونجمات الزمن الجميل ومنهم وردة وام كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجاة وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب .. وغيرهم

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء غدا الاحد والاثنين علي شاشة قناة الحياة