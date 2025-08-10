الأهلي ومودرن .. «الغندور» يثير الجدل: الوقت الضائع بالمباريات المصرية مُبالغ فيه

علّق الإعلامي خالد الغندور على النتيجة النهائية لمباراة الأهلي ومودرن سبورت، مشيرًا إلى أن الوقت الضائع في المباراة كان أكثر من المطلوب.

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "النهاردة الوقت الضايع تخطّى 20 دقيقة على مدار الشوطين، وفي كثير من المباريات الوقت الضائع كبير جدًا، وأعتقد أنها تعليمات من أوسكار، رئيس لجنة الحكام."

ملخص مباراة الأهلي ومودرن سبورت

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي ومودرن سبورت، منذ قليل، بالتعادل الإيجابي 2-2، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت بداية المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب، لكن الأهلي نجح في شن بعض الهجمات على مرمى مودرن سبورت دون تشكيل خطورة حقيقية.

وحصل أرنولد إيبا، لاعب مودرن سبورت، على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

كما حصل محمود تريزيجيه، لاعب الأهلي، على بطاقة صفراء أيضًا نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت.

وضغط الأهلي بكل خطوطه بحثًا عن هدف أول، مع محاولات متباعدة من مودرن سبورت لزيارة مرمى مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 42 تسديدة خطيرة عن طريق تريزيجيه، لاعب الأهلي، من خارج منطقة الجزاء، مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.