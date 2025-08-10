أول تعليق من «ريبييرو» بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت

قال خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي لاحت له فرص عديدة أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني كان يتوقع صعوبات عديدة في بداية الموسم، وكان هناك استحواذ وفرص عديدة لم تتم ترجمتها إلى أهداف.

وأوضح أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولكن استقبل الفريق هدفًا ثانيًا والتعادل بالتأكيد لا يرضي الجماهير.

وأضاف: سوف نقوم بمراجعة المباراة والوقوف على الأخطاء التي تسببت في الهدفين، وبالتأكيد سوف نعمل على تلافيها.

وأكمل: مشاركة أي لاعب ترجع إلى وجهة نظر الجهاز الفني والجميع قدموا المطلوب منهم.. وأنا أفهم ثقافة الأهلي وسعيه المستمر إلى الانتصارات وأقدر مجهود الجميع.

مع مرور المباريات سوف تتحسن الأمور ولدينا ٢٧ لاعبًا لن يشاركوا جميعًا في مباراة واحدة، ولكن المباريات القادمة كثيرة وسوف يتم الاستفادة من الجميع.

واختتم ريبييرو حديثه بالتأكيد أن فترة الإعداد للموسم الجديد كانت كافية للوقوف على قدرات الجميع، وأن هناك عناصر جديدة انضمت للفريق، وأن الجهاز الفني كان يرغب بشدة في الفوز ببداية الدوري، مشددًا على غلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة.