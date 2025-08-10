قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماركا الإسبانية: «صلاح» يُوجّه ضربة موجعة لليويفا بشأن وفاة “«بيليه فلسطين»
فتوح أحمد يوجّه رسالة لجمهور الزمالك.. ويؤكد «إدوارد» الصفقة الأهم للنادي
احتجاجًا على حرب غزة.. متظاهرون يقتحمون منصة أشهر برنامج ترفيهي «إسرائيلي» | شاهد
بسبب محتوى خادش .. القبض على البلوجر لوشا في المقطم
نسخة مختلفة.. أحمد ناجي: شامم ريحة البريميرليج في الدوري المصري هذا الموسم
بعد شائعات عزلها .. لميس الحديدي تطمئن الجمهور على حالة «أنغام» الصحية
ننشر أسماء مُصابي انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان/القاهرة»
«شوية ذباب إلكتروني».. بدرية طلبة تكشف حقيقة الاتجار في الأعضاء البشرية | فيديو
حديث صلاة التسابيح.. اعرف ماذا يقرأ فيها وكيفية أدائها
«ريان»: خطة إعادة احتلال غزة تحدٍ صارخ للشرعية الدولية ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية
خالد الغندور يكشف حقيقة استفسار الزمالك عن قيد بارون أوشينج
بعد التعادل.. «ريبيرو» يرد على الإعلام: سأركز على عملي ولن أعلق على آراء الصحفيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول تعليق من «ريبييرو» بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت

ريبييرو
ريبييرو
رباب الهواري

قال خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي لاحت له فرص عديدة أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

 وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني كان يتوقع صعوبات عديدة في بداية الموسم، وكان هناك استحواذ وفرص عديدة لم تتم ترجمتها إلى أهداف. 

وأوضح أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولكن استقبل الفريق هدفًا ثانيًا والتعادل بالتأكيد لا يرضي الجماهير. 

وأضاف: سوف نقوم بمراجعة المباراة والوقوف على الأخطاء التي تسببت في الهدفين، وبالتأكيد سوف نعمل على تلافيها. 

وأكمل: مشاركة أي لاعب ترجع إلى وجهة نظر الجهاز الفني والجميع قدموا المطلوب منهم.. وأنا أفهم ثقافة الأهلي وسعيه المستمر إلى الانتصارات وأقدر مجهود الجميع. 

مع مرور المباريات سوف تتحسن الأمور ولدينا ٢٧ لاعبًا لن يشاركوا جميعًا في مباراة واحدة، ولكن المباريات القادمة كثيرة وسوف يتم الاستفادة من الجميع. 

واختتم ريبييرو حديثه بالتأكيد أن فترة الإعداد للموسم الجديد كانت كافية للوقوف على قدرات الجميع، وأن هناك عناصر جديدة انضمت للفريق، وأن الجهاز الفني كان يرغب بشدة في الفوز ببداية الدوري، مشددًا على غلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة.

الاهلي اخبار الاهلي ريبييرو دورى مودرن اخبار الرياضة

