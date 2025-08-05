تحذير شديد اللهجة من ريبييرو للاعبي الأهلي

أكد خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن مع غلق باب القيد غداً سيكون كل الأمور قد استقرت وأنه لن يكون مسموحاً لاحد بالحديث عن اي شيء يخص الانتقالات سواء الرحيل أو صفقات جديدة وأنه يجب العمل بروح النادي للحفاظ علي بطولة الدوري واستعادة لقب دوري ابطال افريقيا.

وقال إن المنافسة ستكون صعبة للغاية في ظل أن معظم الفرق دعمت بلاعبين أقوياء وأن كرة القدم لا تعترف سوي بالجهد وليس بأسماء النجوم، ومن المقرر ان يخوض الفريق الأحمر تدريباته يومياً في العاشرة صباحا حتي المران الأخير يوم الجمعه الذي سيكون مساء، قبل أن يختار ريبييرو القائمة التي سيدخل بها معسكرا مغلقا ليلة مواجهة مودرن سبورت.

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها السبت المقبل في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري الجديد 2025-2026.

وكان الاسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني منح لاعبيه راحة سلبية امس عقب خوض مواجهتين وديتين باستاد السلام في ذات اليوم مساء الأحد امام منتخب الشباب ثم بتروجيت.

وفاز فريق الأهلي علي منتخب الشباب قبل ان يتعادل 2-2 مع بتروجيت، واشاد ريبييرو بالتجارب الودية التي خاضها الفريق طوال فترة الإعداد حيث وضع يديه علي التشكيلة التي سيخوض بها المباريات المقبلة سواء بالدوري أو أي مسابقة أخرى.