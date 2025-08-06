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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبييرو يرفع حالة الطوارئ بالأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت بالدوري

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة الطوارئ القصوي استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها السبت المقبل في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري، وعاد الفريق الاحمر للتدريبات أمس بإستاد مختار التتش تحت قيادة الاسباني خوسية ريبييرو المدير الفني بعد ان منح لاعبيه راحة سلبية استمرت 24 ساعة .

وركز ريبييرو مع لاعبيه على رفع معدلات اللياقة البدنية والتي يسعى للوصول بها بشكل تدريجي الى الدرجة القصوي قبل انطلاق المباريات، كما ركز ريبييرو علي المحاضرات النظرية وشرح طريقة لعب مودرن سبورت الذي سيواجهه السبت المقبل.

وشدد ريبييرو في المحاضرات على أن بطولة الدوري هذا الموسم لن تكون سهله علي الإطلاق في ظل ان كل الفرق دعمت صفوفها وخاضت فترات إعداد في منتهي القوة .

وقال إنه يجب علي الجميع العمل نحو حصد كل بطولات الموسم لأن جماهير النادي لن تقبل بغير ذلك، وتبدو الأزمة الوحيدة للجهاز الفني للاهلي في منطقة خط الوسط الدفاعي والتي لا يتواجد بها سوي المالي اليو ديانج وأحمد رضا في ظل غياب مروان عطية لإجرائه جراحة الفتاق الرياضي. 

النادي الأهلي مودرن سبورت كريم فؤاد خوسيه ريبيرو الاهلي

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