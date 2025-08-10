سوريون وسوداني.. إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 175 الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2025، قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1197، 1198، 1202، 1208، 1209، 1211 لسنة 2025، بشأن إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



واوضحت أنه قد جاء هذا بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 24/6/2025 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وكما جاء نص المادة الأولى من القرار رقم 1197 على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام محمد أسماعيل زيدان سوري الجنسية من مواليد 8/1/1985، على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك

بينما جاء في موجب القرار الثاني، والذي حمل رقم 1198، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 25/6/2025 بشأن طلب إبعاد فلسطينية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام نجاة نافذ محمد حسن فلسطينية الجنسية من مواليد 22/5/1999، على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.



وجاء نص القرار الثالث والذي حمل رقم 1202 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 28/6/2025 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وفيما يخص شخص سوري الجنسية فقد نصت المادة الأولى من القرار رقم 1202 على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام محمود قاسم عكورة سوري الجنسية من مواليد 13/6/1972، على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

بينما فيما يخص اشخاص أوزباكستانيين الجنسية فقد جاء نص القرار الرابع والخامس، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 2025 بشأن طلب إبعاد أوزباكستانيين الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1208 لسنة 2025 على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العامKHUZAYFA OLIMJON UGLIYUNUSOV أوزباكستاني الجنسية - مواليد 13/12/2005، وفي القرار رقم 1209 إبعادASADILLO KIMSANBOY UGLI ABDURAKHMONOV أوزباكستاني الجنسية مواليد 29/4/2002، ونصت المادة الثانية، على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.



وجاء نص القرار السادس، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 2024 بشأن طلب إبعاد سودانية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

حيث نصت المادة الأولى من القرار رقم 1211 على أن تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام شادية الوسيلة بابكر النور سودانية الجنسية من مواليد 30/5/1986 ونصت المادة الثانية، على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.