رانيا محمود ياسين: أوعى تفتكر إن الطيب ده غبي

كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، منشورا مطولا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت رانيا محمود ياسين، في منشورها: «اوعي تفتكر ان الطيب ده غبي وعبيط وسهل انه يضحك عليه لأ ده بيقي فاهم كل حاجه بس صابر عليك علشان هو طيب ولعل ربنا يهديك».

وأضافت رانيا محمود ياسين: «ولما ربنا بيقرر انه يخرجه من حياتك بيبقي علشان انت طيب و ابن حلال ربنا بينقذك من اللي بيستغلك وينور بصيرتك ويمكن كمان يفضحلك المستغل وده لطيبه أخلاقك و اي خير بتعمله اوعي تفتكر ان ربنا مش هيردهولك في بيتك وعيالك سبحانه ستار اصل ستر ربنا مع الطيبين مش عادي وسبحانه يجعل لك مخرجا من حيث لا تحتسب فلا تندم انك طيب وتذكر ان الأنبياء كان اهم صفه عندهم انهم كانوا طيبين».

أعمال رانيا محمود ياسين

وكان أحدث أعمال، رانيا محمود ياسين الفنية هو مسلسل انحراف للفنانة روجينا.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.