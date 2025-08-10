رئيس مدينة مرسى علم يتفقد أعمال فتح وتمهيد الطرق ضمن خطة تطوير البنية التحتية

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تطوير الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة مدن المحافظة، أجرى اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال مشروع فتح وتمهيد الطرق الداخلية بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطة الاستثمارية المعتمدة، والتي تستهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري لمرسى علم، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة عمرانية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وشدد اللواء حازم خليل على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ، مع التأكيد على معالجة أي ملاحظات بشكل فوري، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تليق بسكان المدينة وزائريها على حد سواء.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل فتح وتمهيد الطرق في عدد من المناطق الحيوية، من بينها وسط المدينة، جلاوة، الحي الحضري، تقسيم الشباب، وحي الصفا، على أن تتواصل الأعمال تباعًا وفق جدول زمني محدد.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم تنفيذ خطة التطوير الشاملة بكامل طاقتها، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز جاذبية المدينة كمقصد سياحي واستثماري واعد على ساحل البحر الأحمر.