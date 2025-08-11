زرع 97 عمودا جديدا.. حملة إنارة مكبرة لتحسين الرؤية على طرق العياط بالجيزة

شهد مركز ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، حملة إنارة مكبرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الرؤية على الطرق الرئيسية.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها عبد الباقي حسن إمام مدير الإنارة بمجلس مدينة العياط وحنان محمد عبد الله مديرة التخطيط بمجلس مدينة العياط، عن زراعة 97 عمود إنارة جديد وتركيب 30 كشاف LED بقوة 100 وات.

وتوزعت أعمال الحملة على عدة محاور حيوية داخل المدينة، حيث تم زراعة 30 عمود وتركيب 30 كشاف LED بطريق بهبيت بيدف.

كما تم زراعة 25 عمود بطريق طراد النيل في عزبة البحاروة، و 6 أعمدة آخرى بطريق قرية المساندة، و 6 أعمدة أخرى بطريق المساندة في طهما بعزبة العبيد.

واختتمت الحملة أعمالها بزراعة 30 عموا جديدا بطريق المريوطية، بدء من منطقة سيدي سلامة الأربعين وصولا إلى كوبري بمها.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانا على الطرق،وتحسين الرؤية أمام المارة والحركة المرورية.