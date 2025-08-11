قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تنقل شحنة إنارة ضخمة بأطوال خاصة إلى الكونغو
وزير الخارجية: جهود مصر تنصب على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبير تربوي يكشف 4 إشكاليات تواجه تطوير مناهج طلاب المدارس

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي
ياسمين بدوي

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، قراءة في المناهج المطورة والتي أعلنت عنها الوزارة في العام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦
حيث قال الدكتور تامر شوقي : لقد تم تطوير المناهج الأساسية(المدرجة داخل المجموع) في مختلف الصفوف الدراسية وهي اللغة العربية، واللغة الانجليزية،  والرياضيات والعلوم بالإضافة إلى التربية الدينية كمادة خارج المجموع

وأضاف الدكتور تامر شوقي : تباينت الصفوف الدراسية التي تم فيها تطوير المناهج الدراسية بحيث شملت كل الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية(كما حدث في منهج اللغة الانجليزية) ، أو من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الاعدادي(كما في مادة اللغة العربية) ، أو من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي(كما في مادة التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية)، أو  في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الثاني الاعدادي(كما في الدراسات الاجتماعية)، بينما اقتصر التطوير على مناهج الصف الثاني الاعدادى فقط(كما في مادتي الرياضيات والعلوم)
 

وأشار الدكتور تامر شوقي إلى توقف التطوير على الصف الثاني الاعدادي في كل المناهج الدراسية عدا اللغة الانجليزية وهو الصف الذي انتهى اليه التطوير، وسيتم استكمال التطوير في الصفوف الأعلى في السنوات التالية 
 

وأكد الدكتور تامر شوقي أنه لم يتم تطوير أي من مناهج المرحلة الثانوية (فيما عدا اللغة الانجليزية)، باعتبار أن مناهج المرحلة الثانوية قد يتم تطويرها في سياقها الزمني الطبيعي .
 

وقال الدكتور تامر شوقي : يمثل التطوير استجابة لعدد من المطالب تشمل :
.التغلب على بعض أوجه القصور التي ظهرت في المناهج السابقة والتي اشتكى منها عديد من الطلاب والمعلمين ، وتحديث المعلومات المتضمنة في المناهج في ظل ما نعيشه من ثورة معرفية تتغير فيها معطيات كل علم بشكل متسارع 
.الاعتماد بدرجة أكبر على تنمية قدرات الطالب العقلية العليا مثل القدرة على الاكتشاف والتحليل والاستنتاج والابداع

وأكد الدكتور تامر شوقي أنه توجد تحديات في طريق التطوير تشمل :
 

  • ضرورة تدريب المعلمين على المناهج الجديدة وخاصة لو كان المعلم يدرس المناهج في عدة صفوف دراسية تم تطويرها 
     
  • التغير السريع في تطوير بعض المناهج التي لم يمر على تطويرها سوى عام واحد فقط مثل اللغة الانجليزية في الصف الأول الإعدادي 
     
  • تحمل الوزارة أعباء أكبر في تحديث منصاتها التعليمية بحيث تتضمن شرح المناهج الجديدة، ووضع تدريبات وامتحانات للطلاب عليها 
     
  • لجوء الطلاب الى شراء كتب خارجية جديدة مع تغير المناهج
الخبير التربوي تامر شوقي المناهج العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة

صورة أرشيفية

الخارجية الأردنية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة لإنهاء الاحتلال

صورة أرشيفية

زاد العزة .. انطلاق الفوج الأول من قافلة المساعدات الـ12 إلى غزة

بالصور

أخبار السيارات| رجل يقاضي تويوتا لسبب غريب.. وأرخص سيارة نيسان رياضية بـ7000 دولار

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القيادة ببطىء قد تتسبب في دخولك السجن بهذه البلد

مخالفات السرعة
مخالفات السرعة
مخالفات السرعة

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.

فيديو

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد