خبير تربوي يكشف 4 إشكاليات تواجه تطوير مناهج طلاب المدارس

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، قراءة في المناهج المطورة والتي أعلنت عنها الوزارة في العام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

حيث قال الدكتور تامر شوقي : لقد تم تطوير المناهج الأساسية(المدرجة داخل المجموع) في مختلف الصفوف الدراسية وهي اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات والعلوم بالإضافة إلى التربية الدينية كمادة خارج المجموع

وأضاف الدكتور تامر شوقي : تباينت الصفوف الدراسية التي تم فيها تطوير المناهج الدراسية بحيث شملت كل الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية(كما حدث في منهج اللغة الانجليزية) ، أو من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الاعدادي(كما في مادة اللغة العربية) ، أو من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي(كما في مادة التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية)، أو في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الثاني الاعدادي(كما في الدراسات الاجتماعية)، بينما اقتصر التطوير على مناهج الصف الثاني الاعدادى فقط(كما في مادتي الرياضيات والعلوم)



وأشار الدكتور تامر شوقي إلى توقف التطوير على الصف الثاني الاعدادي في كل المناهج الدراسية عدا اللغة الانجليزية وهو الصف الذي انتهى اليه التطوير، وسيتم استكمال التطوير في الصفوف الأعلى في السنوات التالية



وأكد الدكتور تامر شوقي أنه لم يتم تطوير أي من مناهج المرحلة الثانوية (فيما عدا اللغة الانجليزية)، باعتبار أن مناهج المرحلة الثانوية قد يتم تطويرها في سياقها الزمني الطبيعي .



وقال الدكتور تامر شوقي : يمثل التطوير استجابة لعدد من المطالب تشمل :

.التغلب على بعض أوجه القصور التي ظهرت في المناهج السابقة والتي اشتكى منها عديد من الطلاب والمعلمين ، وتحديث المعلومات المتضمنة في المناهج في ظل ما نعيشه من ثورة معرفية تتغير فيها معطيات كل علم بشكل متسارع

.الاعتماد بدرجة أكبر على تنمية قدرات الطالب العقلية العليا مثل القدرة على الاكتشاف والتحليل والاستنتاج والابداع

وأكد الدكتور تامر شوقي أنه توجد تحديات في طريق التطوير تشمل :

