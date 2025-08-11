ضبط عيادة للتخسيس تديرها منتحلة صفة طبيب في المنوفية| صور

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية حملة مكبرة علي المنشآت الطبية الخاصة، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد.

تمكنت الإدارة من ضبط عيادة للتخسيس وعلاج السمنة والنحافة المرضية تديرها سيدة تُدعى “ هـ. أ. ع. م” بدون ترخيص مزاولة مهنة الطب، ومنتحلة صفة طبيبة.

و تبين من بطاقة الرقم القومي الخاصة بها أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة.

وأفاد مسئولو الحملة أنه تم العثور داخل العيادة على أدوية وحقن للتخسيس مهربة وغير مسجلة بقطاع الصيدلة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب والصيدلة. وعلى الفور، تم إبلاغ شرطة النجدة وهيئة الدواء المصرية، والتحفظ على المذكورة وكافة المضبوطات.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تتخذ هذه الإجراءات في إطار حماية صحة المواطنين وضبط المخالفين في القطاع الطبي الخاص، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان عدم المساس بسلامة المرضى أو تقديم خدمات طبية من غير المتخصصين.