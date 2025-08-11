في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

يحل اليوم الإثنين 11 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان نور الشريف، الذي ولد يوم 28 أبريل عام 1946، في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة ، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا.

نور الشريف ورفض مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، أحد أهم المسلسلات الاجتماعية في تاريخ الدراما، ليس في حقبة التسعينيات فحسب، بل وعلى مر الزمان، فلا زال الجيل الحالي يستعين بشخصياته، ومشاهده في رسم الكوميكسات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع هذه الشهرة التي حظي بها «لن أعيش في جلباب أبي» إلا أن بطل المسلسل، الفنان نور الشريف، رفض في البداية تقديم تلك الشخصية (عبد الغفور البرعي)، فقد رأى أن الوقت لايزال مبكرا لتقديم دور الأب وخاصة لجمهور التليفزيون فكان يؤمن أن جمهور المنازل يصدق الأحداث ويتعايش معها بشكل أكبر وأسرع.

وبعدما قرأ نور الشريف، السيناريو الذي كتبه السيناريست مصطفي محرم غير رأيه تمامًا حيث كان مختلفًا بشكل كبير عن القصة الأصلية التي كتبها الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، فقد تناول السيناريو رحلة صعود (عبد الغفور البرعي) والتي استمرت 15 حلقة أما قصة إحسان فكانت تبدأ بنجاح الأب الأمر الذي جعله يقدم علي المشاركة في المسلسل.

وكان المسلسل يحمل الكثير من المواعظ والحكم التي توجه للشباب، وبقدر هذه المواعظ؛ بقدر تأثيرها علي الفنان الراحل، فقد تعلم منه أشياء كثيرة أفادته في حياته، وغيرت الكثير من قناعاته وأفكاره، حيث كشف في أحد حواراته الصحفية السابقة: (أنه بعد تقديمه لهذه الشخصية شعر بالندم الشديد على حياة البذخ والرفاهية التي كان يعيشها، كما تمنى أن يكون أبا مثله ينشأ أولاده على تلك المبادئ).