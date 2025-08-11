صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن

وجه محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي انتقادات حادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل مع مودرن سبورت في الجولة الأولي من منافسات الجولة بمسابقة الدوري، وعقد يوسف اجتماعاً لم يدم طويلا مع اللاعبين تحدث فيه عن أحقية الجماهير في غضبها بسبب الأداء مشيرا إلى ان بعض اللاعبين لم تكن في مستواها.

وقال يوسف :" ليس دوره الحديث عن الجوانب الفنية ولكن ما يهمه ديهو اللعب من اجل مصلحة النادي وجماهيره، الكل قام بدوره ولكن يجب ان يعي الفريق انه بحاجه الي تطور أكثر وعلي قدر المسئولية ليستطيع أن يكون علي قدر طموحات جماهير القلعة الحمراء"، فيما أبدي خوسيه ريبيرو المدير الفني عدم رضاه عن النتيجة التي ألت اليها المباراة بالتعادل 2-2 في اول جولات الدوري.

وقال أن الجهاز الفني كان يتوقع صعوبات عديدة في بداية الموسم، وكان هناك استحواذ وفرص عديدة لم يتم ترجمتها إلى أهداف، وأضاف أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولكن استقبل الفريق هدفًا ثانيًا والتعادل بالتأكيد لا يرضي الجماهير.

وأوضح:"سوف نقوم بمراجعة المباراة والوقوف على الأخطاء التي تسببت في الهدفين، وبالتأكيد سوف نعمل على تلافيها، مشاركة أي لاعب ترجع إلى وجهة نظر الجهاز الفني والجميع قدموا المطلوب منهم.. وأنا أفهم ثقافة الأهلي وسعيه المستمر إلى الانتصارات وأقدر مجهود الجميع".

وتابع:"مع مرور المباريات سوف تتحسن الأمور ولدينا ٢٧ لاعبًا لن يشاركوا جميعًا في مباراة واحدة، ولكن المباريات القادمة كثيرة وسوف يتم الاستفادة من الجميع"، وقال أن فترة الإعداد للموسم الجديد كانت كافية للوقوف على قدرات الجميع، وأن هناك عناصر جديدة انضمت للفريق، وأن الجهاز الفني كان يرغب بشدة في الفوز ببداية الدوري، مشددًا على غلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة.

وكان الفريق الأحمر قد عاد للتدريبات دون راحة أمس حيث يستعد لمواجهة فاركو المقرر لها الجمعه المقبل في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري، ويسير خوسيه ريبيرو نحو عمل تغييرات علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فاركو عن ما لعب به امام مودرن سبورت حيث سيعود محمد الشناوي الي حراسة المرمي وسيكون لكريم فؤاد دورا من البداية فيما لن يعتمد علي محمد مجدي افشة .