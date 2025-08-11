قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
رياضة

صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن

فريق الأهلي
عبدالحكيم أبوعلم

وجه محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي انتقادات حادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل مع مودرن سبورت في الجولة الأولي من منافسات الجولة بمسابقة الدوري، وعقد يوسف اجتماعاً لم يدم طويلا مع اللاعبين تحدث فيه عن أحقية الجماهير في غضبها بسبب الأداء مشيرا إلى ان بعض اللاعبين لم تكن في مستواها.

وقال يوسف :" ليس دوره الحديث عن الجوانب الفنية ولكن ما يهمه ديهو اللعب من اجل مصلحة النادي وجماهيره، الكل قام بدوره ولكن يجب ان يعي الفريق انه بحاجه الي تطور أكثر وعلي قدر المسئولية ليستطيع أن يكون علي قدر طموحات جماهير القلعة الحمراء"، فيما أبدي خوسيه ريبيرو المدير الفني عدم رضاه عن النتيجة التي ألت اليها المباراة بالتعادل 2-2 في اول جولات الدوري.

وقال أن الجهاز الفني كان يتوقع صعوبات عديدة في بداية الموسم، وكان هناك استحواذ وفرص عديدة لم يتم ترجمتها إلى أهداف، وأضاف أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولكن استقبل الفريق هدفًا ثانيًا والتعادل بالتأكيد لا يرضي الجماهير.

وأوضح:"سوف نقوم بمراجعة المباراة والوقوف على الأخطاء التي تسببت في الهدفين، وبالتأكيد سوف نعمل على تلافيها،  مشاركة أي لاعب ترجع إلى وجهة نظر الجهاز الفني والجميع قدموا المطلوب منهم.. وأنا أفهم ثقافة الأهلي وسعيه المستمر إلى الانتصارات وأقدر مجهود الجميع".

وتابع:"مع مرور المباريات سوف تتحسن الأمور ولدينا ٢٧ لاعبًا لن يشاركوا جميعًا في مباراة واحدة، ولكن المباريات القادمة كثيرة وسوف يتم الاستفادة من الجميع"، وقال أن فترة الإعداد للموسم الجديد كانت كافية للوقوف على قدرات الجميع، وأن هناك عناصر جديدة انضمت للفريق، وأن الجهاز الفني كان يرغب بشدة في الفوز ببداية الدوري، مشددًا على غلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة.

وكان الفريق الأحمر قد عاد للتدريبات دون راحة أمس حيث يستعد لمواجهة فاركو المقرر لها الجمعه المقبل في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري، ويسير خوسيه ريبيرو نحو عمل تغييرات علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فاركو عن ما لعب به امام مودرن سبورت حيث سيعود محمد الشناوي الي حراسة المرمي وسيكون لكريم فؤاد دورا من البداية فيما لن يعتمد علي محمد مجدي افشة .

الاهلي بطولة الدوري المصري محمد يوسف مودرن سبورت مسابقة الدوري

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

رانيا منصور

بفستان لافت.. أحدث ظهور لـ رانيا منصور

اسراء عبدالفتاح

أحدث ظهور لـ إسراء عبدالفتاح وابنتها من المالديف

شعبان عبد الرحيم

انقطاع الكهرباء عن حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. فيل عملاق يقتحم طريقا سريعا في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى.. 10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك.. احذر عدم تنظيف أسنانك

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

فيديو

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

