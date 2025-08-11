قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يُعاقب العبد في الدنيا بعد التوبة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رحيل بطل الدريفت المصري هيثم سمير.. حلبات السباق تبكي على الفارس| أبرز المحطات والسيارات

هيثم سمير
هيثم سمير
صبري طلبه

في خبر صادم لعشاق السيارات في مصر والعالم العربي، رحل عن عالمنا اليوم هيثم سمير، أحد أبرز أبطال سباقات السيارات وفنون الـ"Drifting"، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، تاركًا إرثًا كبيرًا من الإنجازات، ومكانة استثنائية في قلوب محبيه.

شغف تحول إلى أسطورة في عالم الـ"دريفت"

منذ سنوات شبابه الأولى، كان صوت المحركات ورائحة البنزين جزءًا من حياة هيثم سمير، لم يكن مجرد هاو، بل صاحب رؤية وهدف، أن يضع اسم مصر على خريطة رياضة السيارات عالميًا.

عام 2011 كانت نقطة التحول، حين ظهر على حلبات السباق بسيارته الأسطورية Mitsubishi Lancer Evolution، المعدلة لتناسب أقصى ظروف السرعة والتحدي، لم تمض أشهر حتى أصبح اسمه يتردد في أوساط السباقات المحلية كأحد أبرز السائقين الواعدين.

هيثم سمير

سيارات صنعت المجد وابرز المحطات

هيثم لم يكن سائقًا عاديًا، بل فنانًا خلف مقود الحركة، وأصبحت السيارة Mitsubishi Lancer Evolution أيقونة مسيرته وأبرز سياراته في البطولات، بالإضافة إلى السيارة Nissan 350Z والتي اعتمد عليها في عروض الاستعراض، والسيارة BMW E46 التي خاض بها بعض المنافسات الاستثنائية وقدم أداءً ملفتًا

إنجازات وبطولات في عالم السرعة والدريفت

التأهل للأدوار النهائية في Dreamland Drift Challenge أكثر من مرة، بالإضافة إلى تمثيل مصر في منافسات Red Bull Car Park Drift، حيث أظهر أداءً أبهر الحكام والجمهور.

تحقيق ألقاب محلية في سباقات Time Attack، والمشاركة في عروض كبرى بمدينة 6 أكتوبر، العبور، والعاشر من رمضان، ما ساهم في نشر ثقافة رياضة السيارات في مصر.

بعيدًا عن السباقات، كان هيثم مثالًا للتواضع وروح التعاون. لم يبخل يومًا بخبرته على الشباب، وكان حاضرًا دائمًا لتقديم النصائح الفنية في الميكانيكا وتقنيات القيادة، كما شكل وجوده في الفعاليات مصدر إلهام لجيل جديد من المتسابقين، ورسخ فكرة أن الشغف والعمل الجاد قادران على صناعة أبطال حقيقيين.

رحيل هيثم سمير ليس خسارة لعشاق السيارات فقط، بل خسارة لرياضة كاملة كانت تجد فيه أحد رموزها، ستظل الحلبات تذكر خطواته، والجماهير تردد اسمه، ليبقى إرثه حيًا في قلوب كل من عرفه أو شاهدًا على الأداء.

هيثم سمير رحيل هيثم سمير وفاة هيثم سمير رحيل بطل الدريفت هيثم سمير رحل هيثم سمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

ماك بوك

تقارير تكشف تفاصيل أولية عن ماك بوك منخفض التكلفة من آبل

هيثم سمير

رحيل بطل الدريفت المصري هيثم سمير.. حلبات السباق تبكي على الفارس| أبرز المحطات والسيارات

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا| أرخص هاتف ذكي يغزو الأسواق قريبا و بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك في 2025

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. فيل عملاق يقتحم طريقا سريعا في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى.. 10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك.. احذر عدم تنظيف أسنانك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

مصر والتشيك
مصر والتشيك
مصر والتشيك

فيديو

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد