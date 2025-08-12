القبض على 3 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل ببولاق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.