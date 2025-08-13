مُستشهدًا بباريس سان جيرمان.. «الغندور»: كثرة النجوم في الأهلي قد تؤثر على نتائجه

أبدى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رأيه في أداء النادي الأهلي خلال انطلاقة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن امتلاك عدد كبير من النجوم داخل الفريق ليس بالضرورة أمرًا إيجابيًا، مستشهدًا بتعادل الأهلي أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى.

وقال “الغندور”، في تصريحات عبر برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، إن الأهلي هذا الموسم قد يظهر بشكل أضعف رغم قوة قائمته، موضحًا أن وفرة الأسماء البارزة لا تضمن النجاح، وضرب مثالًا بفريق باريس سان جيرمان الذي فشل في حصد البطولات رغم امتلاكه النجم كيليان مبابي، قبل أن يتوّج بالألقاب بعد رحيله.

وأضاف الغندور أن مستوى فرق الدوري هذا الموسم متقارب، متسائلًا: "لو كان الأهلي أقوى قائمة بالفعل، هل كان سيتعادل مع مودرن سبورت؟".

وفي حديثه عن الزمالك، أكد “الغندور” أن استقرار الأوضاع الإدارية وصرف المستحقات في مواعيدها سيمنح الفريق فرصة لتحقيق نتائج إيجابية، مشيدًا بتجربة اللاعب جون إدوارد التي وصفها بـ"الرائعة".

يُذكر أن الزمالك استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة في الجولة الافتتاحية.